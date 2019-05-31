رفضت الخارجية الإيرانية، الجمعة، ما وصفتها باتهامات "لا أساس لها" صدرت عن القمة العربية، قائلة إن السعودية انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في مسعى "لا جدوى له" لحشد الرأي العام في المنطقة ضد طهران.

كان العاهل السعودي الملك سلمان دعا خلال القمة العربية الطارئة التي استضافها ليل الخميس-الجمعة لاتخاذ إجراء حاسم لوقف "الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني" في المنطقة في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة. في الوقت نفسه قال مسؤولون أمريكيون إن نشر قوات أمريكية في المنطقة ردع إيران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي رفضه الاتهامات "التي لا أساس لها الصادرة عن قادة دول عربية معينة".

وقال موسوي "نرى أن مسعى السعودية لحشد الرأي العام (الإقليمي) جزء من العملية التي لا جدوى لها والتي تتبعها أمريكا والنظام الصهيوني ضد إيران".

وأدان المشاركون في القمتين العربية الطارئة والخليجية ما أسموه "التدخلات الإيرانية في عدد من ملفات المنطقة" مثل دعم الحوثيين في اليمن لضرب السعودية والتدخل في سوريا والبحرين.