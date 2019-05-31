ألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، بالمسؤولية على إيران في هجمات هذا الشهر على ناقلات نفطية في الخليج، قائلاً إنها كانت مسعى من طهران لرفع أسعار النفط العالمية.

وقال بومبيو للصحفيين قبل مغادرته واشنطن في رحلة إلى أوروبا "هذه كانت محاولات من الإيرانيين لرفع سعر النفط الخام في أنحاء العالم".

وأشار إلى أنه اطلع على أدلة تفيد بضلوع إيران في الهجمات، كان قد ساقها في وقت سابق مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي اتهم إيران بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط بالمياه الإماراتية قبل أسبوعين، وهو ما نفته طهران.

من جهته، قال بولتون متحدثاً في لندن إن أدلة على أن إيران كانت وراء الهجمات ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل.

وحذر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، الخميس، من أن الولايات المتحدة سترد بقوة عسكرية إذا هاجمت إيران مصالحها.

وعقب تشديد إدارة ترمب عقوباتها على إيران ومنعها من تصدير النفط للخارج بشكل تام، ردت إيران بتعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إرسال سفن حربية إلى المنطقة وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر بين طهران وواشنطن.