مجلس الأمن القومي التركي يقول إن هجمات نظام الأسد على إدلب تقوّض روح اتفاق أستانا. وبولتون يرى أن الرد السريع ونشر تعزيزات عسكرية أمريكية ساعد في ردع إيران.

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هجمات نظام الأسد تقوّض روح أستانا

قال مجلس الأمن القومي التركي، إن هجمات نظام الأسد على المدنيين في منطقة خفض التصعيد بسوريا، تقوّض روح اتفاق أستانا. [TRT عربي]

وأكّد البيان الذي صدر عقب اجتماع مجلس الأمن التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، مواصلة أنقرة اتصالاتها مع الدول المعنية للحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية جديدة. [TRT عربي]

بولتون: نشر تعزيزات عسكرية أمريكية ساعد في ردع إيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في تصريح صحفي الخميس، إن الرد السريع ونشر تعزيزات عسكرية أمريكية، ساعد في ردع إيران. [الحرة]

وتابع "إذا هاجمت إيران أو عملاؤها مصالح أمريكية فسيكون ذلك خطأ فادحاً، وإذا أرادت التفاوض فلا بد من وقف هذا السلوك". [TRT عربي]

واتهم بولتون إيران، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط بالمياه الإماراتية قبل أسبوعين، وهو ما نفته طهران. [TRT عربي]