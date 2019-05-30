سياسة
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أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة منع وقوع مزيد من الضحايا، جراء هجمات النظام السوري التي تستهدف في غالبيتها المدنيين، وإزالة خطر الهجرة المتزايدة نحو الحدود التركية. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي ونظيره الروسي.
أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب
الرئيس التركي يؤكد لنظيره الروسي ضرورة وقف إطلاق النار بإدلب السورية / Reuters
30 مايو 2019

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار بمنطقة إدلب السورية، بأقرب وقت والتركيز لاحقاً على الحل السياسي مجدداً.

وأشار أردوغان حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، إلى ضرورة منع وقوع مزيد من الضحايا جراء هجمات النظام السوري التي تستهدف في غالبيتها المدنيين جنوبي إدلب، وإزالة خطر الهجرة المتزايدة نحو الحدود التركية.

وأفاد أن العلاقات الثنائية مع روسيا تمضي قدماً بأجندة إيجابية، وأنه سيستعرض مع نظيره الروسي نتائج الأعمال المشتركة بين البلدين، وذلك على هامش قمة العشرين التي ستعقد في اليابان 28 و29 يونيو/حزيران المقبل.

وتشن قوات النظام وحلفائه الروس والميليشيات التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانا.

وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود، ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانا بين 4 ـ 5 مايو/أيار 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها لاتفاق أستانا.

ودفعت انتهاكات النظام، تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبها المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطراً كبيراً نتيجة مواصلة قوات النظام استهدافها المحافظة التي يقطن فيها نحو 4 ملايين مدني نزح منهم مئات الآلاف خلال الأسابيع الماضية .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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