استبعدت الأمم المتحدة، الخميس، مشاركتها في مؤتمر البحرين، المزمع عقده في يونيو/حزيران المقبل، لمناقشة خطة التسوية الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال حق، إنّ "المنسّق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، تلقى بالفعل دعوة لحضور المؤتمر".

وأضاف رداً على أسئلة الصحفيين "لا أعتقد أن ميلادينوف، سيحضر هذا المؤتمر".

وفي 19 مايو/أيار الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، يومي 25 و26 يونيو/حزيران المقبل، ورشة عمل اقتصادية، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

ويرفض الفلسطينيون تلك الورشة الاقتصادية، ويرون أن الهدف منها التسويق لـ"صفقة القرن"، وجذب استثمارات إلى المنطقة لتمرير سلام فلسطيني إسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الصفقة.

و"صفقة القرن" خطة سلام تعتزم واشنطن الإعلان عنها بعد شهر رمضان الجاري، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.