سياسة
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بولتون: الرد السريع ونشر تعزيزات عسكرية أمريكية ساعد في ردع إيران
رأى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن الرد السريع ونشر تعزيزات عسكرية أمريكية "ساعد في ردع إيران". وأضاف بولتون أن "التهديد الإيراني لم ينته بعد".
بولتون: الرد السريع ونشر تعزيزات عسكرية أمريكية ساعد في ردع إيران
بولتون قال إنه إذا هاجمت إيران أو عملاؤها مصالح أمريكية فسيكون ذلك خطأ فادحاً / Reuters
30 مايو 2019

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن "الرد السريع ونشر تعزيزات عسكرية أمريكية، ساعد في ردع إيران"، مشيراً إلى أن الأدلة على تورط طهران في استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات، ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل.

وأضاف بولتون، الخميس، في تصريح صحفي، أن "التهديد الإيراني لم ينته بعد"، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

وتابع "إذا هاجمت إيران أو عملاؤها مصالح أمريكية فسيكون ذلك خطأ فادحاً، وإذا أرادت التفاوض فلا بد من وقف هذا السلوك".

ووصل مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى الإمارات، الثلاثاء، لمناقشة أزمات أمنية إقليمية.

واتهم بولتون إيران، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط بالمياه الإماراتية قبل أسبوعين، وهو ما نفته طهران.

وتصاعد التوتر مؤخراً بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ودعت الرياض إلى قمتين في مكة خليجية وإسلامية يومي الخميس والجمعة، لبحث تلك التهديدات، بعد استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعتين لأرامكو السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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