جدد كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن دولة إسرائيل.

وقال كوشنر، خلال لقاء الخميس في القدس الغربية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن أمن إسرائيل مهم للعلاقة بين الدول، ولرئيسنا"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كوشنر قوله "نحن متحمسون للإمكانات المتاحة للجميع في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان كوشنر يرافقه مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات قد وصلا مساء الأربعاء إلى إسرائيل في ختام جولة شملت أيضاً المغرب والأردن.

وجاء اللقاء مع نتنياهو بعد ساعات على إعلان حلّ الكنيست وقرار التوجه إلى انتخابات مبكرة في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال نتنياهو "على الرغم من حادثة أمس فإننا سنواصل العمل معاً".

ولم يتضح مدى تأثير تبكير الانتخابات في إسرائيل على فرص إعلان الإدارية الأمريكية عن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تسمى "صفقة القرن".