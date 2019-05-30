سياسة
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كوشنر يجدد الالتزام بأمن إسرائيل خلال لقاء نتنياهو
جدد كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، تأكيد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن دولة إسرائيل. وأضاف كوشنر "نحن متحمسون للإمكانات المتاحة للجميع في المنطقة".
كوشنر يجدد الالتزام بأمن إسرائيل خلال لقاء نتنياهو
 المفوض الأمريكي المسؤول عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً باسم صفقة القرن   / AFP
30 مايو 2019

جدد كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن دولة إسرائيل.

وقال كوشنر، خلال لقاء الخميس في القدس الغربية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن أمن إسرائيل مهم للعلاقة بين الدول، ولرئيسنا"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كوشنر قوله "نحن متحمسون للإمكانات المتاحة للجميع في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان كوشنر يرافقه مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات قد وصلا مساء الأربعاء إلى إسرائيل في ختام جولة شملت أيضاً المغرب والأردن.

وجاء اللقاء مع نتنياهو بعد ساعات على إعلان حلّ الكنيست وقرار التوجه إلى انتخابات مبكرة في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال نتنياهو "على الرغم من حادثة أمس فإننا سنواصل العمل معاً".

ولم يتضح مدى تأثير تبكير الانتخابات في إسرائيل على فرص إعلان الإدارية الأمريكية عن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تسمى "صفقة القرن".

مصدر:AA
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