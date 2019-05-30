قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن اكتمال عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بأسرع وقت ممكن، "يحظى بأهمية بالنسبة لنا ولأوروبا أيضاً".

ولفت أردوغان في كلمة له في أنقرة، في فاعلية لبرنامج "استراتيجية الإصلاح القضائي"، أن أكبر مكاسب عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كانت في عملية الإصلاحات وبخاصة في طريقة الإعداد، وفي تطوير القدرة على تطبيق الإصلاحات.

وأوضح أردوغان أن وثيقة الإصلاح القضائي الجديدة، تتضمن منظورين رئيسيين، و9 مقاصد، و63 هدفاً، و256 فاعلية، مضيفاً أنه "من خلال الوثيقة المذكورة، نعرب أيضاً عن التزامنا بعملية العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم يتم الوفاء بالوعود المقطوعة لنا".

وأشار أردوغان، إلى أن الإصلاحات التي حققتها تركيا حتى الآن "هي أكثر حرية وتشاركية وتظهر إرادتنا في تحقيق الديمقراطية".

ومن أبرز الإصلاحات القضائية التي جاءت في الوثيقة: رفع عدد سنوات التعليم الجامعي في كلية الحقوق من 4 إلى 5 سنوات، وإنشاء مراكز متابعة في المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين، وإنشاء محاكم خاصة تنظر في مجالات مثل الطاقة والبيئة والإعمار، ومنح جواز سفر أخضر للمحامين وفق شروط معينة.