سياسة
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السعودية: لا نرغب في خوض حرب مع إيران
وصف وزير الشؤون الخارجية السعودي وضع المنطقة بـ"الحساس للغاية"، وأكد أن على إيران الإقدام على خطوات من شأنها إظهار رغبتها في التهدئة. وقال الجبير إن بلاده لا ترغب في خوض حرب مع إيران.
السعودية: لا نرغب في خوض حرب مع إيران
وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أكد أن بلاده لا ترغب في خوض حرب مع إيران / AFP
30 مايو 2019

قال وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، إن بلاده لا ترغب في خوض حرب مع إيران، مبيناً أن تهدئة الوضع في المنطقة، مرهونة بتصرفات طهران.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لشبكة BBC البريطانية، قيّم فيه التصعيد الحاصل مع إيران خلال الأسابيع الأخيرة.

ووصف الجبير الوضع الحالي للمنطقة بـ"الحساس للغاية"، وأن على إيران أن تقدم على خطوات من شأنها إظهار رغبتها في تهدئة الأوضاع.

وأضاف أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأنه من المضحك رفض طهران لهذه الاتهامات.

ورداً على سؤال حول احتمال شن السعودية هجوماً على إيران، قال الجبير "هذا ليس صحيحاً، فالحرب تضر بالمنطقة كلها، والسعودية أكدت مراراً أنها لا ترغب في خوض حرب ضد إيران، لكن الآن الكرّة في ملعب الإيرانيين".

وأردف قائلاً "طهران تهرّب الأسلحة وتدعم العناصر الإرهابية، وهذا ليس كلامنا، بل نتاج لعمل المحققين الدوليين، الذين اكتشفوا حقائق التصرفات الإيرانية".

وتصاعد التوتر مؤخراً بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

وتخلت إيران مؤخراً عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بالتزامن مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق المتعدد الأطراف.

واتهمت السعودية إيران باستهداف أربع سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، بينها اثنتان سعوديتان، بخلاف استهداف جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من طهران، محطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

ونفت طهران صحة تلك الاتهامات، واقترحت توقيع "معاهدة عدم اعتداء" مع دول الخليج، معربة عن استعدادها الدائم للحوار وإزالة سوء الفهم.

مصدر:AA
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