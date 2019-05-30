سياسة
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13 زعيماً عربياً يشاركون في القمة العربية الطارئة بمكة
يشارك نصف القادة العرب في القمة العربية الطارئة بمكة والمنعقدة لمناقشة القضايا الراهنة وفي مقدمتها التوتر مع طهران.
13 زعيماً عربياً يشاركون في القمة العربية الطارئة بمكة
نصف القادة العرب سيشاركون في القمة العربية الطارئة في مكة / وكالة الأنباء السعودية (واس)
30 مايو 2019

يشارك 13 زعيماً عربياً من رؤساء وملوك وأمراء في القمة العربية الطارئة، المقرر انعقادها مساء الخميس، في مكة المكرمة.

ومن أبرز القادة الحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني.

كما أعلنت 6 دول تمثيلاً لرؤساء وزراءها أو أقل، منها الجزائر ولبنان وقطر، التي غادر رئيس وزراءها الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الدوحة متوجهاً للسعودية برفقة وفد قطري، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ويعتزم الوفد القطري برئاسة آل ثاني حضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي، والقمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية في دورتها الـ14.

وتتغيب سوريا عن الحضور منذ تعليق عضويتها عام 2011، وعدم توجيه دعوة الحضور لها.

تناقش القمة القضايا العربية الراهنة وعلى رأسها ملف التوتر مع طهران، بعد هجمات تعرضت لها ناقلات نفط سعودية قبالة سواحل الإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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