سياسة
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وزير الخارجية الإيراني: صفقة القرن مخزية
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الخطر الأكبر هو حكام المنطقة الذين يدافعون عن صفقة القرن "المخزية"، مؤكداً أن "القدس ليست للبيع".
وزير الخارجية الإيراني: صفقة القرن مخزية
وزير الخارجية الإيراني حذر من صفقة القرن ووصفها بأنها مخزية / AFP
30 مايو 2019

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خطة سلام الشرق الأوسط المعروفة بصفقة القرن بـ"المخزية".

جاء ذلك في معرض الحديث مع سفراء دول إسلامية في طهران، الخميس، إذ قال "لا يوجد خطر أكبر من بعض حكام المنطقة الذين يدافعون عن صفقة القرن المخزية، والتي هي في الواقع محاولة للإتجار في كرامة ووحدة الشعب الفلسطيني".

وأضاف ظريف "ترمب لا يملك القدس ولا يمكنه التخلي عنها لأي شخص، القدس لن تكون مملوكة لبنيامين نتنياهو، ولا يُسمح لأحد بشرائها أو بيعها نيابة عن الأمة الفلسطينية العظيمة"، مؤكداً "أن القدس ليست للبيع".

ومن المقرر عقد مؤتمر في البحرين في نهاية يونيو/حزيران المقبل، للكشف عن تفاصيل خطة السلام التي تطرحها الولايات المتحدة والتي تُعرف بصفقة القرن للتركيز على "الأسس الاقتصادية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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