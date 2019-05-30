سياسة
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إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ144
تعرّضت قرية العراقيب الفلسطينية للهدم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن القرية إن "القوات الظالمة قامت بمصادرة ممتلكات الأهالي ومستلزماتهم، كما عبثت بالمقبرة الإسلامية في القرية".
إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ144
تعرضت القرية للهدم للمرة الـ144 خلال تسع سنوات / AA
30 مايو 2019

هدمت السلطات الإسرائيلية، الخميس، قرية العراقيب الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب جنوبي البلاد.

وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن القرية عزيز الطوري إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية، ونفذت جريمة الهدم للمرة الـ144 خلال تسع سنوات، والثانية خلال شهر رمضان الجاري، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف الطوري "قامت هذه القوات الظالمة بمصادرة ممتلكات الأهالي ومستلزماتهم، كما عبثت القوات بالمقبرة الإسلامية في القرية".

وتابع "نستنكر ونشجب هذه السياسة الظالمة والمتعمّدة من قبل السلطات الإسرائيلية"، و"لن نكل ولن نمل حتى تعترف إسرائيل بالقرية".

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بناء منازلهم باستخدام الخشب والبلاستيك والصفيح.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، لكن سكانها (22 عائلة) يصرّون على البقاء على أرضهم على الرغم من هدمها المتكرّر.

وقالت منظمة "ذاكرات" التي تؤرخ للنكبة، في تقرير سابق، إن السلطات تعمل على طرد سكان القرية منذ عام 1951، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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