أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 4 من عناصر تنظيم PKK الإرهابي، في إطار عملية "المخلب" المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق، ليرتفع العدد إلى 19 إرهابياً.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها في موقع تويتر، بخصوص "عملية المخلب" التي انطلقت في 27 مايو/أيار الجاري.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين، وأضافت "وبذلك ارتفع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية إلى 19".

ونشرت الوزارة مقطع فيديو لتدمير مروحية "أتاك" الهجومية موقعاً للإرهابيين فيه رشاش "دوشكا".

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي بدأ عملية عسكرية واسعة ضد مخابئ تنظيم PKK الإرهابي بمنطقة هاكورك شمالي العراق.

وأوضح بيان وزارة الدفاع أن العملية التي تستهدف مخابئ الإرهابيين تشارك بها قوات من الكوماندوز التركية بغطاء جوي من الطائرات الحربية والمروحية التابعة لسلاح الجو وبطاريات المدفعية التابعة للقوات البرية.

ولفت البيان إلى أن العملية تهدف إلى تدمير المخابئ والمغارات التي يستخدمها تنظيم PKK الإرهابي وتحييد العناصر الإرهابية في تلك المنطقة.