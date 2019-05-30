قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، الخميس، إنه يتعين على الدول الإسلامية مواجهة الهجمات التي شُنت مؤخراً واتهمت إيران بالوقوف وراءها بكل "قوة وحزم".

وقال العساف خلال اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة يسبق سلسلة من القمم المقرر عقدها في المملكة، إن "عمليات التخريب لسفن قبالة سواحل الإمارات والهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرات من دون طيار على خط أنابيب سعودي أمور تتطلب من المنطقة بذل المزيد من الجهود لمواجهة الأعمال الإرهابية والجماعات المتطرفة والإرهابية".

وأضاف مخاطباً المسؤولين العرب "يجب أن نواجه إيران بكل وسائل القوة والحزم".

وأكد تأييد السعودية مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، مضيفاً أن "منظمة التعاون الإسلامي يجب أن ترفض التدخلات الإيرانية في اليمن".

وأضاف "عالمنا الإسلامي يمر بتحديات ومتغيرات بالغة الخطورة أهمها انتشار آفة الإرهاب والتطرف، والأمة الإسلامية تواجه العديد من القضايا الخطيرة في مناطق عديدة من العالم العربي والإسلامي".

يشار إلى أن إيران نفت تورطها في الهجمات التي تأتي وسط توترات متصاعدة بين طهران وواشنطن.

وتستضيف مدينة مكة المكرمة ثلاث قمم مهمة، يحضرها عشرات الزعماء والمسؤولين العرب والمسلمين على مدى يومين بدءاً من الخميس، وتهيمن عليها التوترات مع إيران.

وتُعقد في المدينة المقدسة قمّتان عربية وخليجية طارئتان بطلب من المملكة، منتصف ليل الخميس-الجمعة، وقمّة دورية لمنظمة التعاون الإسلامي منتصف ليل الجمعة-السبت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.