سياسة
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أردوغان وترمب يبحثان هاتفياً صفقة S-400 وتعزيز التعاون التجاري
بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الأربعاء، قضايا ثنائية وإقليمية وتطرّقا إلى اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك بخصوص منظومة الدفاع الصاروخي S-400.
أردوغان وترمب يبحثان هاتفياً صفقة S-400 وتعزيز التعاون التجاري
أبدى الرئيس التركي ترحيبه بإلغاء الرسوم الإضافية الأمريكية على قطاع الصلب التركي / AP
30 مايو 2019

بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الأربعاء، قضايا ثنائية وإقليمية، بحسب ما أكد رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون.

وتطرّق الرئيسان خلال الاتصال، إلى اقتراح أردوغان لتشكيل فريق عمل مشترك بخصوص منظومة الدفاع الصاروخي S-400 المخطط أن تستلمها تركيا من روسيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأبدى الرئيس التركي ترحيبه بإلغاء الرسوم الإضافية الأمريكية على قطاع الصلب التركي، مؤكداً أن القرار من شأنه الإسهام في تحقيق هدف التجارة الثنائية البالغ 75 مليار دولار.

كما اتفق الرئيسان على إجراء لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في اليابان في يونيو/حزيران المقبل.

من جهته، أوضح نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري أن الرئيسين "بحثا العلاقات الثنائية بما فيها الرغبة في رفع حجم التجارة بين البلدين، وقرار الرئيس ترمب بخفض الرسوم الجمركية على الصلب القادم من تركيا إلى 25%".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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