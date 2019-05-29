التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مساء الأربعاء، نظيره العراقي محمد علي الحكيم، في العاصمة بغداد، وبحثا العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أن الحكيم استقبل نظيره التركي "وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، وسبل استمرار التعاون الثنائي، والتنسيق بين الجانبين"، دون تفاصيل عن مدة الزيارة.

وأكد الحكيم، "حرص بغداد على تطوير ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة".

وبينت الخارجية العراقية، أن "الجانبين بحثا القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام البلدين، وأهمية تضافر الجهود باتجاه التهدئة في المنطقة، ودعم مسارات السلام في هذا الظرف الحساس".

وتأتي زيارة جاوش أوغلو إلى بغداد، وهي الثانية خلال نحو شهر، بعد ساعات من عودة الرئيس العراقي برهم صالح من أنقرة.