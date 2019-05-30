أنقرة تصف انتقادات تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا بـ"غير العادلة". والمحقق الخاص روبرت مولر يعلن استقالته بمؤتمر صحفي.

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أنقرة: انتقادات تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا "غير عادلة"

أكد نائب وزير الخارجية التركي، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، في تصريح صحفي في العاصمة أنقرة، أنه لا يمكن قبول الانتقادات غير العادلة الواردة في تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا. [TRT عربي]

وقال إنه لا يمكن قبول الحديث عن منظمة غولن الإرهابية في التقرير، كأنها منظمة مجتمع مدني وذكرها على شكل "حركة غولن". [TRT عربي]

وبيّن أن تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا يتضمن عبارات غير صحيحة عن ابتعاد تركيا عن الاتحاد، مؤكداً أن "تركيا جزء من أوروبا". [الأناضول]

وأشار قايمقجي إلى أن التقرير يعكس الأزمات الوجودية للاتحاد الأوروبي، مضيفاً "كما رأينا في انتخابات البرلمان الأوروبي، فالتيارات الشعبوية لاقت استجابة في الرأي العام الأوروبي". [الأناضول]

المحقق مولر يعلن استقالته بعد انتهاء التحقيق

قال المحقق الخاص روبرت مولر، الأربعاء، إن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خياراً ممكناً بسبب سياسة وزارة العدل. [TRT عربي]

وأوضح في أول تصريح علني له منذ عامين، أن مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونياً فهو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وأكد مولر أن تقريره في التدخل الروسي في انتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس. [TRT عربي]

وقال "آمل وأتوقع أن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي أتحدث فيها عن هذه المسألة". وذكر أنه مع انتهاء التحقيق سيستقيل من وزارة العدل ويخرج من الحياة العامة. [TRT عربي]