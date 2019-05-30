سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 30 مايو/أيار 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 30 مايو/أيار 2019
نائب وزير الخارجية التركي: تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا يتضمن عبارات غير صحيحة / AA
30 مايو 2019

أنقرة تصف انتقادات تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا بـ"غير العادلة". والمحقق الخاص روبرت مولر يعلن استقالته بمؤتمر صحفي.

الجديد على TRT عربي:

القصف المتواصل في سوريا يمنع وصول المنظمات الإنسانية إلى المدنيين ويضاعف النزوح

انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.. بين القتل وتكميم الأفواه

شاهد!

ذكرى الـ566 لفتح مدينة إسطنبول

أنقرة: انتقادات تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا "غير عادلة"

أكد نائب وزير الخارجية التركي، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، في تصريح صحفي في العاصمة أنقرة، أنه لا يمكن قبول الانتقادات غير العادلة الواردة في تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا. [TRT عربي]

وقال إنه لا يمكن قبول الحديث عن منظمة غولن الإرهابية في التقرير، كأنها منظمة مجتمع مدني وذكرها على شكل "حركة غولن". [TRT عربي]

وبيّن أن تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا يتضمن عبارات غير صحيحة عن ابتعاد تركيا عن الاتحاد، مؤكداً أن "تركيا جزء من أوروبا". [الأناضول]

وأشار قايمقجي إلى أن التقرير يعكس الأزمات الوجودية للاتحاد الأوروبي، مضيفاً "كما رأينا في انتخابات البرلمان الأوروبي، فالتيارات الشعبوية لاقت استجابة في الرأي العام الأوروبي". [الأناضول]

المحقق مولر يعلن استقالته بعد انتهاء التحقيق

قال المحقق الخاص روبرت مولر، الأربعاء، إن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خياراً ممكناً بسبب سياسة وزارة العدل. [TRT عربي]

وأوضح في أول تصريح علني له منذ عامين، أن مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونياً فهو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وأكد مولر أن تقريره في التدخل الروسي في انتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس. [TRT عربي]

وقال "آمل وأتوقع أن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي أتحدث فيها عن هذه المسألة". وذكر أنه مع انتهاء التحقيق سيستقيل من وزارة العدل ويخرج من الحياة العامة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us