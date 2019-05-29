سياسة
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عاهل الأردن يدعو كوشنير لتكثيف جهود السلام لإقامة دولة فلسطينية
أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله كوشنير ضرورة تكثيف جهود السلام الدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يوينو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
عاهل الأردن يدعو كوشنير لتكثيف جهود السلام لإقامة دولة فلسطينية
  العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حديثه لكوشنر أثناء زيارته الأردن    / وسائل التواصل
29 مايو 2019

أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، لصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبير مستشاريه جاريد كوشنير، ضرورة "تكثيف جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن، لكوشنير، ضمن جولة بدأها الأخير بالمغرب وتشمل إسرائيل.

وجرى خلال اللقاء، وفق بيان للديوان الملكي، "بحث المستجدات الإقليمية، خصوصاً الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكّد العاهل الأردني "ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يوينو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي 19 مايو/ أيار الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترَك عن استضافة المنامة، بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية يومي 25 و26 يونيو/حزيران المقبل.

وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة، في إطار مساعي واشنطن فرض تسوية تُعرف إعلامياً باسم "صفقة القرن"، وتعتزم الكشف عنها في غضون أيام.

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ تَسلَّم دونالد ترمب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.

مصدر:AA
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