بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الأربعاء، الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب.

وبحث الجانبان "الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب وعلاقات التعاون والتنسيق"، حسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ووصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، بولتون، مساء الثلاثاء، إلى الإمارات، لمناقشة أزمات أمنية إقليمية.

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم بولتون إيران، في مؤتمر صحفي، بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط بالمياه الإماراتية، وهو ما نفته طهران.

وقال إن "الولايات المتحدة تحاول أن تتحلى بالحكمة في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة"، مضيفاً "نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية والولايات المتحدة متفقون بشأن الأولويات، وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية".

وأضاف بولتون في حديثه للصحفيين أن الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، في وقت سابق هذا الشهر، تمّت باستخدام "ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكّد".

وعقب تشديد إدارة ترمب عقوباتها على إيران ومنعها من تصدير النفط للخارج بشكل تام، ردت إيران بتعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية لإرسال سفن حربية إلى المنطقة وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر بين طهران وواشنطن.

ودعت الرياض إلى قمتين الخميس، لبحث تلك التهديدات بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتَي ضخ تابعتين لأرامكو السعودية.