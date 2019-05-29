سياسة
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أنقرة تصف انتقادات تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا بـ"غير العادلة"
رأت أنقرة أن الانتقادات التي جاءت في تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا غير عادلة، رافضة قبول الحديث عن منظمة غولن الإرهابية في التقرير كأنها منظمة مجتمع مدني وذكرها على شكل "حركة".
أنقرة تصف انتقادات تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا بـ"غير العادلة"
نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي قال إن تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا يتضمن عبارات غير صحيحة / AA
29 مايو 2019

أكد نائب وزير الخارجية التركي، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، أنه لا يمكن قبول الانتقادات غير العادلة وغير المتناسبة الواردة في تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي في العاصمة أنقرة، تطرق فيه إلى التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بخصوص مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، الذي صدر الأربعاء.

وقال إنه لا يمكن قبول الحديث عن منظمة غولن الإرهابية في التقرير، كأنها منظمة مجتمع مدني وذكرها على شكل "حركة غولن".

وبين أن تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا يتضمن عبارات غير صحيحة عن ابتعاد تركيا عن الاتحاد، مؤكداً أن "تركيا جزء من أوروبا".

وبيّن أن تركيا ستسجل الانتقادات المتناسبة والمعقولة بعناية وستستخدمها كعوامل بناءة تساهم في الإصلاحات.

وأضاف "غير أنه لا يمكن قبول الانتقادات غير العادلة وغير المتناسبة الواردة في التقرير".

وأشار قايمقجي إلى أن التقرير يعكس الأزمات الوجودية للاتحاد الأوروبي، مضيفاً "كما رأينا في انتخابات البرلمان الأوروبي، فالتيارات الشعبوية لاقت استجابة في الرأي العام الأوروبي".

وتابع "للأسف فإن الاتحاد الأوروبي الذي يعطي انطباع الابتعاد عن آيديولوجيا التأسيس، لا ينتهج موقفاً حيادياً تجاه بلدنا بسبب أحكامه المسبقة الناجمة عن مشكلاته الخاصة، كما أنه لا يحدِّد الوضع القائم بتركيا بدقة".

وأكد أن علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي مبنية على أساس عضوية تركيا الكاملة، مضيفاً "يجب على تركيا أن تصبح عضواً عندما تستوفي شروط العضوية".

مصدر:AA
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