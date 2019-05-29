سياسة
3 دقيقة قراءة
طهران تنفي اتهام بولتون وروحاني يقول إن باب الحوار مفتوح مع واشنطن
قال الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، إذا ما أوفت الأخيرة بالتزاماتها ورفعت العقوبات، فيما نفت الخارجية الإيرانية اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بوقوف طهران خلف الهجمات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات.
طهران تنفي اتهام بولتون وروحاني يقول إن باب الحوار مفتوح مع واشنطن
روحاني: الباب غير مغلق إذا ما أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها وعادت إلى طاولة التفاوض / Reuters
29 مايو 2019

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة، إذا ما أوفت الأخيرة بالتزاماتها ورفعت العقوبات عن طهران.

وأضاف روحاني "الباب غير مغلق إذا ما أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها وعادت إلى طاولة التفاوض" بموجب الاتفاق النووي، حسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

في سياق آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، إن اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بوقوف طهران خلف الهجمات على ناقلات النفط، ناجمة عن الخطط الذهنية والسياسات المخربة للفريق "المعادي لإيران"، حسب وكالة تسنيم المحلية.

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات أدلى بها بولتون، في مؤتمر صحفي عقده من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قال فيها إن "الهجمات على ناقلات النفط تمت باستخدام ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد"، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

كما اتهم المسؤول الأمريكي، طهران بالسعى لامتلاك أسلحة نووية، مستنكراً تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "الفريق ب"، يتألف من بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على حد تعبيره.

يأتي هذا وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج جراء تخلّي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي المبرم عام 2015، إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف ناقلات نفط عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وعقب تشديد إدارة ترمب عقوباتها على إيران ومنعها من تصدير النفط للخارج بشكل تام، ردت إيران بتعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إرسال سفن حربية إلى المنطقة وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر بين طهران وواشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us