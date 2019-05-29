سياسة
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بولتون: سنحمّل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت أيّ هجمات
اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأربعاء، إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، قائلاً إنها تمت باستخدام "ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكّد".
بولتون: سنحمّل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت أيّ هجمات
بولتون: الولايات المتحدة تحاول أن تتحلى بالحكمة في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة / Reuters
29 مايو 2019

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تحاول أن تتحلى بالحكمة في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة"، مضيفاً "نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية والولايات المتحدة متفقون بشأن الأولويات، وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية".

وأضاف بولتون في حديثه للصحفيين، خلال زيارته إلى أبو ظبي، أن الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، في وقت سابق هذا الشهر، تمّت باستخدام "ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكّد".

وأشار إلى وقوع "هجوم فاشل على ينبع (شرق السعودية)" أيضاً في وقت الهجمات على الناقلات.

وتابع بولتون "نشعر بقلق بالغ حيال استخدام فيلق القدس وقاسم سليماني لمقاتلين شيعة في العراق كأسلوب غير مباشر لمهاجمة قواتنا هناك"، مضيفاً "سنحمّل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت هجمات".

ووصل جون بولتون إلى الإمارات، الثلاثاء، لإجراء محادثات وسط حالة من التوتر المتزايد بين واشنطن وطهران، وكتب على تويتر قائلاً "أتطلع إلى لقاء حلفائنا الإماراتيين، لبحث القضايا الأمنية المهمة في المنطقة".

وعقب تشديد إدارة ترمب عقوباتها على إيران ومنعها من تصدير النفط للخارج بشكل تام، ردت إيران بتعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إرسال سفن حربية إلى المنطقة وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر بين طهران وواشنطن.

وكان بولتون قال الأسبوع الماضي إن لدى الولايات المتحدة معلومات مخابرات "متعمقة وجادة" بشأن التهديدات التي تشكلها إيران، دون أن يخوض في التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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