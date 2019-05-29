قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن عملية تسليم منظومة صواريخ S-400 الروسية إلى تركيا تسير وفقاً للجدول الزمني المخطط له.

وأكد بيسكوف في تصريح للصحفيين، الأربعاء، من عاصمة كازاخستان، نور سلطان أن عملية التسليم تسير وفقاً للجدول الزمني المخطط له، مضيفاً أنه لن يكون هناك أي تأخير.

يشار إلى أن تركيا قررت، عام 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية نوعاً من التوتر في الآونة الأخيرة، بسبب إقدام أنقرة على شراء منظومة S-400 الروسية، ومعارضة واشنطن لهذه الخطوة.