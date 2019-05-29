بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، قضايا أمنية وسبل التعاون بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أقار وشاناهان، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأربعاء.

وقالت الوزارة في البيان، إن أقار وشاناهان تناولا في الاتصال الهاتفي، القضايا الأمنية وسبل التعاون بين أنقرة وواشنطن.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية نوعاً من التوتر في الآونة الأخيرة، بسبب إقدام أنقرة على شراء منظومة S-400 الروسية، ومعارضة واشنطن لهذه الخطوة.

يشار إلى أن تركيا قررت عام 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.