سياسة
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وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان قضايا أمنية وسبل التعاون
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، قضايا أمنية وسبل التعاون بين البلدين، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين أقار وشاناهان، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأربعاء.
وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان قضايا أمنية وسبل التعاون
أقار وشاناهان تناولا في الاتصال الهاتفي القضايا الأمنية وسبل التعاون بين أنقرة وواشنطن / AA
29 مايو 2019

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، قضايا أمنية وسبل التعاون بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أقار وشاناهان، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأربعاء.

وقالت الوزارة في البيان، إن أقار وشاناهان تناولا في الاتصال الهاتفي، القضايا الأمنية وسبل التعاون بين أنقرة وواشنطن.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية نوعاً من التوتر في الآونة الأخيرة، بسبب إقدام أنقرة على شراء منظومة S-400 الروسية، ومعارضة واشنطن لهذه الخطوة.

يشار إلى أن تركيا قررت عام 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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