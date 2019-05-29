الجيش التركي يبدأ عملية جوية وبرية ضد PKK الإرهابي في هاكورك شمالي العراق. وقائد أركان الجيش في الجزائر يدعو لحوار جاد لحل الأزمة.

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عملية جوية وبرية ضد PKK الإرهابي بمنطقة هاكورك شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن الجيش التركي بدأ عملية عسكرية واسعة ضد مخابئ تنظيم PKK الإرهابي بمنطقة هاكورك شمالي العراق. [TRT عربي]

أوضح بيان وزارة الدفاع أن قوات من الكوماندوز التركية تشارك في العملية بغطاء جوي من الطائرات الحربية والمروحية التابعة لسلاح الجو وبطاريات المدفعية التابعة للقوات البرية. [TRT عربي]

ويتخذ تنظيم PKK من مناطق واسعة في شمالي العراق لا سيما جبال قنديل مقراً له، حيث يقيم هناك مراكز تدريب ومخازن أسلحة ومغارات يستخدمها جميعها كنقطة انطلاق لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين والعسكريين الأتراك. [TRT عربي]

الجزائر.. قائد أركان الجيش يدعو لحل الأزمة

دعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إلى "حوار جاد" باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب الآجال. [TRT عربي]

وحذر قائد أركان الجيش من أن "الشعب لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، على غرار ما وقع في التسعينيات، بسبب غياب العقل، وكان الخاسر الوحيد فيها هو الوطن". [الأناضول]

وجدد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الدعوة لتنظيم انتخابات الرئاسة في أقرب الآجال ورفض الجيش أي مرحلة انتقالية. [

الأناضول

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وأعلنت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، الثلاثاء، في ردٍّ منها على دعوة قائد الأركان، استعدادها لإنجاح أي مساعي للحوار للخروج من الأزمة. [الأناضول]