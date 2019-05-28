سياسة
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فرنسا: لدينا مؤشرات على استخدام الكيماوي في إدلب
أعلنت باريس ، الثلاثاء، أن لديها "مؤشرات" على استخدام سلاح كيماوي في إدلب بشمال غربي سوريا. وقال وزير الخارجية الفرنسي "نملك مؤشرات عن استخدام سلاح كيماوي في منطقة إدلب، لكن لم يتم التحقق من ذلك بعد".
فرنسا: لدينا مؤشرات على استخدام الكيماوي في إدلب
 فرنسا قالت إن لديها "مؤشرات" على استخدام سلاح كيماوي في إدلب شمال غربي سوريا / AFP
28 مايو 2019

أعلنت فرنسا ، الثلاثاء، أن لديها "مؤشرات" على استخدام سلاح كيماوي في إدلب بشمال غربي سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (البرلمان) "نملك مؤشرات عن استخدام سلاح كيماوي في منطقة إدلب، لكن لم يتم التحقق من ذلك بعد"، حسبما نقلت قناة "فرانس 24".

وأضاف "نلتزم الحذر لأننا نعتبر أنه من الضروري التأكد من استخدام السلاح الكيماوي، ومن أنه كان قاتلاً، لنتمكن عندها من الرد".

وشدد على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبق وأن اعتبر أن استخدام السلاح الكيماوي "يعتبر تجاوزاً للخط الأحمر".

تصريحات لودريان جاءت بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن رصدت تنفيذ نظام بشار الأسد هجمات كيمياوية جديدة شمال غربي سوريا.

والأربعاء، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية من أن "واشنطن وحلفاءها سيردون على نحو سريع ومتناسب إذا ثبت ذلك".

وقالت الوزارة إن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية "خط أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضحت أن "القوات الأمريكية في المنطقة تراقب تحركات النظام السوري".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيماوية في سوريا من قبل أي طرف.

مصدر:AA
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