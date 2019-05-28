كشفت مصادر إيرانية، الثلاثاء، أن الصين توقفت عن استيراد النفط الإيراني خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تعليق الولايات المتحدة إعفاءات لشراء خام طهران.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن رحيم زاري، أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان إيران، قوله إن البلدان الثمانية الحاصلة على الإعفاءات توقفت عن استيراد النفط من إيران.

ودخل حيز التنفيذ في 2 مايو/أيار الجاري، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وتعيش إيران التي تشكل قوة نفطية في أوبك والعالم، حالياً، أبرز تحدياتها الجيوسياسية والاقتصادية منذ الاتفاق النووي 2015، ويتمثل في وقف كامل لصادراتها النفطية، مصدر الدخل الرئيس، بفعل العقوبات الأمريكية.

وتراجع إنتاج إيران النفطي إلى متوسط 2.57 مليون برميل يومياً في أبريل/نيسان الماضي، نزولاً من 3.8 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، حسب أوبك.

وأبلغ تجار في صناعة النفط الإيرانية، الصحيفة، أن الشركات الصينية توقفت اعتباراً من الشهر الجاري، عن شراء النفط من طهران.

كما نقلت على لسان مصادر مطلعة على صناعة النفط الإيرانية، أن "الصين لديها مشكلات كافية مع الولايات المتحدة، ولا تريد أن تقدم لها سبباً آخر للتصعيد".

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تليها الولايات المتحدة، بينما الهند تأتي ثالثاً، واليابان رابعاً، ثم كوريا الجنوبية خامساً.