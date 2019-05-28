سياسة
1 دقيقة قراءة
كوشنر يجري زيارة للمغرب والأردن وإسرائيل
يجري مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والممثل الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك، الثلاثاء، زيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل. وتأتي الزيارة بهدف حشد الدعم لخطة السلام الأمريكية، المعروفة بصفقة القرن.
كوشنر يجري زيارة للمغرب والأردن وإسرائيل
تأتي زيارة جاريد كوشنر بهدف حشد الدعم لخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" / AP
28 مايو 2019

يجري مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والممثل الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك، الثلاثاء، زيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل.

وتأتي الزيارة بهدف حشد الدعم لخطة السلام الأمريكية، المعروفة بـ"صفقة القرن".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمّه) قوله إن كوشنر، وغرينبلات، وهوك، يزورون المغرب، ومن ثم الأردن وإسرائيل، خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت السفارة الأمريكية في عمان، أن الزيارة تستمر في الفترة الممتدة بين الإثنين الماضي والجمعة المقبل.

وتأتي الزيارة في وقت تستعد فيه واشنطن لعقد مؤتمر دولي في البحرين، في يونيو/حزيران المقبل، لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة السلام، التي تعتزم واشنطن إعلانها بعد شهر رمضان.

مصدر:Reuters
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us