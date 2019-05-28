يجري مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والممثل الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك، الثلاثاء، زيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل.

وتأتي الزيارة بهدف حشد الدعم لخطة السلام الأمريكية، المعروفة بـ"صفقة القرن".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمّه) قوله إن كوشنر، وغرينبلات، وهوك، يزورون المغرب، ومن ثم الأردن وإسرائيل، خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت السفارة الأمريكية في عمان، أن الزيارة تستمر في الفترة الممتدة بين الإثنين الماضي والجمعة المقبل.

وتأتي الزيارة في وقت تستعد فيه واشنطن لعقد مؤتمر دولي في البحرين، في يونيو/حزيران المقبل، لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة السلام، التي تعتزم واشنطن إعلانها بعد شهر رمضان.