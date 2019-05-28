سياسة
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قائد أركان الجيش في الجزائر يدعو إلى "حوار جاد" لحل الأزمة
حذر أحمد قايد صالح من أن الشعب لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة على غرار ما وقع في التسعينيات بسبب غياب العقل، وكان الخاسر الوحيد فيها هو الوطن.
قائد أركان الجيش في الجزائر يدعو إلى "حوار جاد" لحل الأزمة
قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح / AP
28 مايو 2019

دعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إلى "حوار جاد" باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب الآجال.

جاء ذلك في كلمة له أمام قادة عسكريين وجنود، على هامش زيارته المنطقة العسكرية السادسة أقصى جنوب الجزائر، وفق التلفزيون الرسمي.

وشدد قايد صالح على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر، الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار.

وقال إنه يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين للاستماع إلى الآخر بكل هدوء كون الجميع يتطلع إلى حلول مناسبة دون تأخير.

وحذر قائد أركان الجيش من أن "الشعب لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، على غرار ما وقع في التسعينيات، بسبب غياب العقل، وكان الخاسر الوحيد فيها هو الوطن"، في إشارة إلى عشرية الأزمة الأمنية التي خلفت أكثر من 200 ألف ضحية، وفق أرقام رسمية.

وجاءت التصريحات الجديدة لقائد أركان الجيش، في ظل انسداد سياسي تشهده البلاد، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو/ تموز، وسط مقاطعة الطبقة السياسية والحراك الشعبي.

وأغلق المجلس الدستوري، ليلة السبت/الأحد، أبواب الترشح إلى هذه الانتخابات، معلناً أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوه معروفة التقدم للسباق.

وينتظر وفق قانون الانتخابات، أن يعلن المجلس الدستوري خلال عشرة أيام، ابتداء من السبت الماضي، قراره بشأن الانتخابات، فيما توقعت قرارات قانونية إلغاءها، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، موعداً جديداً لها.

مصدر:AA
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