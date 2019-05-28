انتخب برلمان إقليم شمال العراق، الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني، رئيساً للإقليم بغالبية أصوات النواب، فيما انتخب مسرور برزاني لرئاسة الوزراء.

وحصل بارزاني على 68 صوتاً من مجموع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 81 من أصل 111 برلمانياً.

وعقد البرلمان جلسة خاصة لانتخاب رئيس الإقليم، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصل على 21 مقعداً وحراك الجيل الجديد الذي حصل على 12 مقعداً.

وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده نيجيرفان بارزاني نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بحصوله على 45 مقعداً من أصل 111.

ونيجيرفان برزاني هو رئيس وزراء إقليم شمال العراق الحالي ومسرور بارزاني هو قائد الأمن في الإقليم حالياً. وهما على التوالي ابن أخي وابن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني.