سياسة
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انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم شمال العراق
انتخب نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم شمال العراق بعد حصوله على غالبية أصوات نواب البرلمان. وكان البرلمان عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس الإقليم، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد.
انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم شمال العراق
نيجيرفان بارزاني انتُخب رئيساً لإقليم شمال العراق بغالبية أصوات أعضاء البرلمان  / AFP
28 مايو 2019

انتخب برلمان إقليم شمال العراق، الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني، رئيساً للإقليم بغالبية أصوات النواب، فيما انتخب مسرور برزاني لرئاسة الوزراء.

وحصل بارزاني على 68 صوتاً من مجموع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 81 من أصل 111 برلمانياً.

وعقد البرلمان جلسة خاصة لانتخاب رئيس الإقليم، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصل على 21 مقعداً وحراك الجيل الجديد الذي حصل على 12 مقعداً.

وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده نيجيرفان بارزاني نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بحصوله على 45 مقعداً من أصل 111.

ونيجيرفان برزاني هو رئيس وزراء إقليم شمال العراق الحالي ومسرور بارزاني هو قائد الأمن في الإقليم حالياً. وهما على التوالي ابن أخي وابن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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