قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت إن السعي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عن طريق انتخابات عامة سيكون "انتحاراً سياسياً"، مضيفاً أنه سيسعى للحصول على مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق إذا حل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وخالف بقية المرشحين البارزين لخلافة ماي وقال إن التعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في موعد محدد باتفاق أو بدون اتفاق سيواجه رفضاً من أعضاء البرلمان الذين يعارضون الخروج بدون اتفاق وسيؤدي إلى انتخابات عامة.

وكتب هنت في صحيفة (ديلي تلغراف) "محاولة الخروج بدون اتفاق عبر انتخابات عامة ليست حلاً إنه انتحار سياسي".

وأضاف "لذلك فإن الحل الوحيد هو اتفاق مختلف وهو ما سأسعى له إذا أصبحت زعيماً".

وهنت واحد من عشرة أعضاء في البرلمان من حزب المحافظين رشحوا أنفسهم حتى الآن لخلافة ماي.

وذكر هنت أن بريطانيا تحتاج إلى اتفاق جديد للخروج وفريق جديد للتفاوض يشمل مؤيدين للانفصال من حزب المحافظين وأعضاء من الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا الشمالية.

وقال إن هناك حاجة إلى إعادة التفاوض على مسودة اتفاق الخروج التي أبرمتها ماي مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني مضيفاً أن الترتيب الخاص بأيرلندا قد يتغير.

وقال بوريس جونسون، أبرز المرشحين لخلافة ماي، إن بريطانيا ينبغي أن تغادر الاتحاد "باتفاق أو بدونه" بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر كيت مالتهاوس، وزير الدولة للإسكان الذي رشح نفسه أيضاً لخلافة ماي، إنه يريد صياغة اتفاق للخروج، لكن يتعين بدء الاستعدادات بجدية تحسباً للانفصال بدون اتفاق.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "نحن لا نريد الخروج بدون اتفاق بل نريد اتفاقاً لكننا سنكون مستعدين لذلك".

وأضاف "ينبغي أن نستعد للانفصال بدون اتفاق على أساس أن الاتحاد الأوروبي قد يختار ذلك له ولنا... نحتاج إلى الاستعداد ليوم 31 أكتوبر/تشرين الأول بحيث نكون قادرين على قبول عدم وجود اتفاق إن شئنا، نحن في حاجة إلى بعض المحادثات الصريحة بشأن القطاعات التي ستتأثر".