سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينياً في الضفة
تداول نشطاء فلسطينيون صوراً لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من مساكن طلبة جامعة النجاح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الليلة الماضية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينياً في الضفة
قوات الاحتلال الإسرائيلي عادة ما تشن حملات اعتقال في الضفة في ساعات الليل / AA
28 مايو 2019

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال 17 فلسطينياً في مناطق متعددة من الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدداً من طلبة جامعة النجاح الوطنية الليلة الماضية، وتداول النشطاء صوراً تظهر اقتحام قوات الاحتلال لعدد من المنازل واعتقال مواطنين.

وعادةً ما ينفّذ الجيش الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين من منازلهم، خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية عن هيئة شؤون الأسرى، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين 5700 معتقلاً بينهم 230 طفلاً و48 معتقلة و500 معتقل إداري بدون تهمة و1800 مريض بينهم 700 في حاجة إلى تدخل طبي عاجل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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