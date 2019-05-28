أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال 17 فلسطينياً في مناطق متعددة من الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدداً من طلبة جامعة النجاح الوطنية الليلة الماضية، وتداول النشطاء صوراً تظهر اقتحام قوات الاحتلال لعدد من المنازل واعتقال مواطنين.

وعادةً ما ينفّذ الجيش الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين من منازلهم، خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية عن هيئة شؤون الأسرى، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين 5700 معتقلاً بينهم 230 طفلاً و48 معتقلة و500 معتقل إداري بدون تهمة و1800 مريض بينهم 700 في حاجة إلى تدخل طبي عاجل.