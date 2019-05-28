سياسة
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الجيش التركي يبدأ عملية جوية وبرية ضد PKK الإرهابي في هاكورك شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن الجيش بدأ عملية عسكرية واسعة ضد مخابئ تنظيم PKK الإرهابي بمنطقة هاكورك شمالي العراق، تشارك بها قوات من الكوماندوز بغطاء جوي من الطائرات الحربية والمروحية التابعة لسلاح الجو والمدفعية التابعة للقوات البرية.
الجيش التركي يبدأ عملية جوية وبرية ضد PKK الإرهابي في هاكورك شمالي العراق
العملية تهدف إلى تدمير المخابئ والمغارات التي يستخدمها تنظيم PKK الإرهابي  / وزارة الدفاع التركية
28 مايو 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن الجيش التركي بدأ عملية عسكرية واسعة ضد مخابئ تنظيم PKK الإرهابي بمنطقة هاكورك شمالي العراق.

وأوضح بيان وزارة الدفاع أن العملية التي تستهدف مخابئ الإرهابيين تشارك بها قوات من الكوماندوز التركية بغطاء جوي من الطائرات الحربية والمروحية التابعة لسلاح الجو وبطاريات المدفعية التابعة للقوات البرية.

ولفت البيان إلى أن العملية تهدف إلى تدمير المخابئ والمغارات التي يستخدمها تنظيم PKK الإرهابي وتحييد العناصر الإرهابية في تلك المنطقة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صوراً لوزير الدفاع خلوصي أقار ورئيس أركان الجيش يشار غولر وقادة القوات البحرية والجوية والبرية وهم يديرون العملية من غرفة العمليات المركزية في وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة.

ومنذ عقود يخوض الجيش التركي حرباً متواصلة ضد تنظيم PKK الإرهابي داخل البلاد وخارجها.

ويتخذ تنظيم PKK من مناطق واسعة في شمالي العراق لا سيما جبال قنديل مقراً له، حيث يقيم هناك مراكز تدريب ومخازن أسلحة ومغارات يستخدمها جميعها كنقطة انطلاق لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين والعسكريين الأتراك.

مصدر:TRT عربي
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