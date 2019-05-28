اللجنة الانتخابية في إسطنبول تعلن أسماء المرشحين الذين سيخوضون انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية المدينة، وقصف إسرائيلي على ريف القنيطرة السورية يسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

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إعلان القائمة النهائية للمتنافسين في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول

أعلنت اللجنة الانتخابية في إسطنبول، الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين الذي سيخوضون انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية المدينة. [TRT عربي]

سيتنافس مرشحو أحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والسعادة، والوطن، في الانتخابات المقررة 23 يونيو/حزيران المقبل، فضلاً عن 17 مرشحاً مستقلاً. [الأناضول]

ويخوض الانتخابات عن حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم، وعن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وعن حزب السعادة نجدت غوكجنار، وعن حزب الوطن مصطفى إيلكر يوجل. [الأناضول]

قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة السورية

قُتل شخص وأصيب آخر في قصف إسرائيلي على محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. [سانا]

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن مقاتلة تعرّضت لإطلاق صاروخ مضاد للطائرات في أثناء تحليقها شمالي البلاد، وردّ الجيش على مصدر إطلاق الصاروخ. [TRT عربي]

وبينما زعم الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ لم يصب المقاتلة وسقط في الأراضي السورية، اعتبر أن الحدث خطير بخاصة أنه يعرّض المقاتلات التابعة له للخطر، مشدداً على أنه سيعمل على توفير الحماية لها. [TRT عربي]