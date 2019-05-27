قُتل شخص وأصيب آخر في قصف إسرائيلي على محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، الإثنين، حسب وكالة الأنباء السورية سانا.

وأشارت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري إلى أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، وإصابة آلية عسكرية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن مقاتلة تعرضت لإطلاق صاروخ مضاد للطائرات في أثناء تحليقها شمالي البلاد، وردّ الجيش على مصدر إطلاق الصاروخ.

وزعم أن الصاروخ لم يصب المقاتلة وسقط في الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الحدث خطير بخاصة أنه يعرّض المقاتلات التابعة له للخطر، وأنه سيعمل على توفير الحماية لها.

وتقع محافظة القنيطرة قرب حدود مرتفعات الجولان، التي اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً بضمها إلى إسرائيل.

ونفذت إسرائيل أكثر من مئتي غارة داخل الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة هناك عام 2011، حسب مصدر عسكري إسرائيلي.