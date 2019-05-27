اتجهت إسرائيل صوب إجراء انتخابات برلمانية جديدة، الإثنين، بعدما وصلت جهود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة إلى طريق مسدود.

وقرر الكنيست حل نفسه في تصويت مبدئي، لكن لا بد من إجراء تصويت نهائي بحلول يوم الأربعاء، لكي يحل البرلمان نفسه ويحدد موعداً لانتخابات جديدة.

وأمام نتنياهو، الذي أعلن الفوز نيابة عن حزبه الليكود في انتخابات التاسع من أبريل/نيسان، حتى مساء يوم الأربعاء، لتشكيل حكومة بعد تكليف من الرئيس ريئوفين ريفلين قبل ستة أسابيع.

ويتولى نتنياهو السلطة منذ عشر سنوات، ويواجه اتهامات محتملة بالفساد وصعوبة في التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، التي ستضمن له الحكم لفترة خامسة.

ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان الانضمام للحكومة، دون الاستجابة لشروطه، وعلى رأسها إقرار قانون تجنيد اليهود المتدينين، وانتهاج سياسة متشددة مع قطاع غزة.

وعقد نتنياهو جلسة طارئة، صباح الإثنين، مع رؤساء الائتلاف الحكومي، في مكتبه بالقدس المحتلة، للتباحث في موعد لإجراء انتخابات جديدة، بعد تعثر مساعي تشكيل حكومة جديدة.

وقالت القناة الثانية العبرية إن الاجتماع يضم جميع قادة كتل الائتلاف عدا زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، الذي رفض الحضور، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.

وخلال الجلسة جرى التباحث في موعد جديد للانتخابات، وطرح تاريخ 29 أغسطس/آب القادم.

ونجح نتنياهو في اقناع ليبرمان بعقد اجتماع مساء الإثنين، إلا أنه خرج مباشرة ليقول إنه "لم يستطع إقناع ليبرمان بعدم الذهاب إلى انتخابات جديدة"، لكنه دعاه إلى التفكير مرّة أخرى قائلاً "لدينا 48 ساعة فقط".