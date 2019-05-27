سياسة
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مقتل 9 مدنيين في قصف للنظام السوري على مناطق خفض التصعيد
رجحت فرق الدفاع المدني السوري ازدياد عدد قتلى القصف الجوي للنظام السوري على مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا، إذ وصل عددهم في حصيلة أولية إلى 9 قتلى و28 جريحاً.
مقتل 9 مدنيين في قصف للنظام السوري على مناطق خفض التصعيد
9 قتلى و 28 جريحاً في قصف للنظام السوري على مناطق خفض التصعيد
27 مايو 2019

قتل 9 مدنيين وجرح 28 آخرون في قصف جوي للنظام السوري وحلفائه، الإثنين، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، بأن النظام وحلفاءه واصلوا استهداف قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريفي حماة الشمالي والغربي الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد بقصف جوي ومدفعي كثيف.

وقالت مصادر في الدفاع المدني لوكالة الأناضول، إن 9 مدنيين قتلوا، وجرح 28 آخرون على الأقل، في قصف جوي لطائرات النظام السوري على مدينة معرة النعمان وبلدتي معرتحرمة وجزارين.

وأوضحت المصادر أن فرق الدفاع المدني ما تزال تواصل عمليات الإنقاذ؛ ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للازدياد.

وحسب الدفاع المدني، قُتل 223 مدنياً على الأقل وجُرح أكثر من 590 آخرين في قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد منذ 25 أبريل/نيسان الماضي.

وأطلقت قوات النظام السوري وحلفائه، في 25 أبريل/نيسان، حملة عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة المعارضة في منطقة خفض التصعيد، وسيطرت على مدينة كفرنبودة وعدد من القرى في ريف حماه.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقاً لاتفاق موقع في مايو/أيار 2017.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها، ضمن منطقة خفض التصعيد، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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