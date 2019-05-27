قال السفير الصيني لدى فلسطين، كواه وي، الإثنين، إن بلاده وروسيا لن تشاركا في ورشة البحرين المزمع عقدها الشهر المقبل في المنامة.

وأوضح خلال لقائه مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والخارجية نبيل شعث في رام الله أن "روسيا والصين اتفقتا على عدم المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية".

وأكد سفير الصين موقف بلاده "الداعم للقضية والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومن المقرر أن تستضيف البحرين يومي 25 و26 من الشهر المقبل، ورشة عمل اقتصادية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

وتستهدف الورشة، تسويق خطة التسوية المرتقبة، المعروفة إعلامياً باسم صفقة القرن، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك حركة حماس، الدول كافة إلى عدم المشاركة في هذه الورشة.