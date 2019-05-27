سياسة
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إعلان القائمة النهائية للمتنافسين بانتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول
أعلنت اللجنة الانتخابية في إسطنبول أسماء المرشحين الذين سيخوضون انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية المدينة. ويخوض الانتخابات عن حزب العدالة والتنمية، بن علي يلدرم، وعن الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، إضافة إلى آخرين.
إعلان القائمة النهائية للمتنافسين بانتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول
من المقرر أن يتنافس في الانتخابات 21 مرشحاً  / AA
27 مايو 2019

أعلنت اللجنة الانتخابية في إسطنبول، الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين الذي سيخوضون انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية المدينة.

وحسب القائمة المعلنة سيتنافس مرشحو أحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والسعادة، والوطن، في الانتخابات المقررة 23 يونيو/حزيران المقبل، فضلاً عن 17 مرشحاً مستقلاً.

ويخوض الانتخابات عن حزب العدالة والتنمية، بن علي يلدرم، وعن الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، وعن السعادة، نجدت غوكجنار، وعن الوطن، مصطفى إيلكر يوجل.

وفي 6 مايو/أيار الحالي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، التي جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، إذ وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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