سياسة
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أنطاليا التركية الأولى عالمياً بعدد شواطئ الراية الزرقاء الصديقة للبيئة
حافظت ولاية أنطاليا التركية، والتي تعد من أهم مراكز السياحة عالمياً، على مركزها الأول في عدد شواطئ الراية الزرقاء، على مستوى العالم، إذ وصلت إلى 202 شاطئاً. وتعد الراية أو العلم الأزرق علامة بيئية للشواطئ التي تستوفي معايير معينة مثل جودة الماء.
أنطاليا التركية الأولى عالمياً بعدد شواطئ الراية الزرقاء الصديقة للبيئة
استمرت ولاية أنطاليا في الصدارة على مستوى المدن في تركيا / AA
27 مايو 2019

حافظت ولاية أنطاليا التركية (غرب)، والتي تعد من أهم مراكز السياحة عالمياً، على مركزها الأول في عدد شواطئ الراية الزرقاء، على مستوى العالم، إذ وصلت إلى 202 شاطئ.

والراية أو العلم الأزرق/Blue Flag علامة بيئية تمنحها مؤسسة التعليم البيئي العالمية (FEE) للشواطئ التي تستوفي معايير معينة مثل جودة الماء، والإعلام والتّثقيف البيئي.

وأعلنت الهيئة الدولية لشواطئ الراية الزرقاء، عن تصنيف العام 2019، إذ بلغ عدد الشواطئ التركية 463 شاطئاً، 202 منها في ولاية أنطاليا.

واستمرت ولاية أنطاليا في الصدارة على مستوى المدن في تركيا، وحول العالم أجمع، في حين تبعها في التصنيف على مستوى البلاد، كل من مدن موغله بـ102 شاطئ، وإزمير بـ49 شاطئاً، وآيدين بـ30 شاطئاً.

وفي تصريح للأناضول، قال المدير العام لوقف البيئة التركي، مراد يغيتول، بأن بلاده جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الشواطئ الحاصلة على شارة الراية الزرقاء، بعد كل من إسبانيا، واليونان.

وأضاف أن أنطاليا حافظت على الصدارة على مستوى المدن حول العالم، إذ أفاد بأن "عدد شواطئ الراية الزرقاء في أنطاليا، ارتفع إلى 202 شاطئ، العام الحالي، بعدما كان 200 شاطئ، في 2018".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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