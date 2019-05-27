سياسة
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لافروف: تخفيف التوتر في الخليج يبدأ باتفاق "عدم الاعتداء المتبادل"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إن تخفيف التوتر في الخليج يبدأ باتفاق "عدم الاعتداء المتبادل"، في أول تعليق روسي منذ إعلان وزير خارجية إيران، الأحد، أن بلاده عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج.
لافروف: تخفيف التوتر في الخليج يبدأ باتفاق "عدم الاعتداء المتبادل"
لافروف: زيادة القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ستؤدي إلى مخاطر جديدة / Reuters
27 مايو 2019

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إن تخفيف التوتر في الخليج يبدأ باتفاق "عدم الاعتداء المتبادل"، على وقع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

يأتي التعليق الروسي بعد يوم من كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، أن إيران عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج.

وأوضح لافروف، في مؤتمر صحفي بموسكو، أن "الاتفاق على عدم الاعتداء المتبادل هو الخطوة الأولى نحو تخفيف التوتر في منطقة الخليج"، وفق وسائل إعلام محلية.

وأكد أن "الموافقة على عدم مهاجمة بعضنا البعض ربما تكون الخطوة الأولى لنزع فتيل التوترات، وسنعتبر هذا النوع من الترتيبات صحيحاً"، معتبراً أن "زيادة القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سيؤدي إلى مخاطر جديدة".

وأوضح أنه "كلما زادت الإمكانات العسكرية، كلما زادت المخاطر، آمل كثيراً أن تُسمع في واشنطن أصوات القادة العسكريين السابقين والسياسيين والدبلوماسيين المعارضين حول فكرة الحرب ضد إيران".

وتشهد العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران تصعيداً متزايداً، بعد فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على إيران، عقب تعليق إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إثر انسحاب واشنطن منه.

وبعد تشديد إدارة ترمب عقوباتها على إيران، ومنعها من تصدير النفط للخارج بشكل تام، ردت إيران بتعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إرسال سفن حربية إلى المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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