قرر البنك المركزي التركي، الإثنين، زيادة نسب متطلبات الاحتياطي على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي، بهدف دعم الاستقرار المالي للبلاد.

وقال البنك في بيان، الاثنين، إنه زاد نسب متطلبات الاحتياطي بـ200 نقطة أساس، لجميع فترات استحقاق الودائع الأجنبية.

ونتيجة لزيادة متطلبات الاحتياطي، فإنه سيتم سحب 4.2 مليارات دولار من سيولة العملات الأجنبية من الأسواق.

كان البنك المركزي التركي قد أعلن عن ارتفاع إجمالي الاحتياطيات 4.3 مليار دولار ليصل إلى 96.7 مليار دولار حتى 27 مارس/آذار الماضي.