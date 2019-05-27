أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تضمنت دعوة رسمية لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي، المزمع انعقادها نهاية الشهر الجاري.

وصلت الرسالة، الأحد، إلى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

جاء ذلك في إطار دعوة السعودية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لحضور قمتين طارئتين في مكة المكرمة، في 30 مايو/أيار الحالي، بهدف مناقشة تداعيات الهجوم على سفن تجارية في الإمارات ومحطتي نفط في السعودية، في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.

وتعتبر هذه أبرز دعوة سعودية رسمية لأمير قطر منذ تفجر الأزمة الخليجية قبل نحو عامين، وفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر.

ولم يشر بيان وكالة الأنباء القطرية إلى ما إذا كانت الدعوة السعودية تشمل القمة العربية المقررة أيضاً نهاية الشهر الجاري، والقمة الإسلامية المقررة الشهر المقبل.