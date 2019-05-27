سياسة
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أمير قطر يتلقى دعوة سعودية رسمية لحضور قمة مكة
تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمة الخليجية المقرر انعقادها في مكة نهاية الشهر الجاري، وذلك في ظل استمرار الأزمة الخليجية.
أمير قطر يتلقى دعوة سعودية رسمية لحضور قمة مكة
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتلقى دعوة رسمية لحضور "قمة مكة"  / AP
27 مايو 2019

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تضمنت دعوة رسمية لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي، المزمع انعقادها نهاية الشهر الجاري.

وصلت الرسالة، الأحد، إلى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

جاء ذلك في إطار دعوة السعودية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لحضور قمتين طارئتين في مكة المكرمة، في 30 مايو/أيار الحالي، بهدف مناقشة تداعيات الهجوم على سفن تجارية في الإمارات ومحطتي نفط في السعودية، في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.

وتعتبر هذه أبرز دعوة سعودية رسمية لأمير قطر منذ تفجر الأزمة الخليجية قبل نحو عامين، وفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر.

ولم يشر بيان وكالة الأنباء القطرية إلى ما إذا كانت الدعوة السعودية تشمل القمة العربية المقررة أيضاً نهاية الشهر الجاري، والقمة الإسلامية المقررة الشهر المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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