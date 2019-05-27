سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 27 مايو/أيار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 27 مايو/أيار 2019
محمد بن زايد كان في استقبال البرهان 
27 مايو 2019

أهم الأحداث:

رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان يزور الإمارات في ثاني محطة بعد مصر، وإحالة ملفات رئيسَي الوزراء السابقَين ومسؤولين جزائريين آخرين للمحكمة.

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    رئيس المجلس العسكري السوداني يزور الإمارات في ثاني محطة بعد مصر

      وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة، في ثاني زيارة خارجية له بعد مصر. [TRTعربي]

      وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كان في استقبال البرهان، لدى وصوله إلى مطار أبوظبي، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً. ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل. [وكالة أنباء الإمارات]

      الجزائر.. إحالة ملفات رئيسَي الوزراء السابقَين ومسؤولين آخرين للمحكمة

        أحال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الأحد، ملفات رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك السلال و8 وزراء ومحافظَين اثنين سابقين إلى المحكمة العليا الجزائرية. [TRTعربي]

        وذكر تليفزيون النهار الجزائري أن المحكمة العليا تَلقَّت ملف الإجراءات المتبعة ضد المسؤولين السابقين، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به. [تيلفزيونالنهار]

        ومن المقرَّر أن تباشر النيابة العامة للمحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية في حق المتهمين، وفق الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وفق تليفزيون النهار. [TRTعربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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