وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة، في ثاني زيارة خارجية له بعد مصر.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كان في استقبال البرهان، لدى وصوله إلى مطار أبوظبي، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً. ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل.

وزار البرهان القاهرة، السبت، والتقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وسبق أن زار نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، الخميس، السعودية، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، وشملت الزيارة مباحثات بشأن "التعاون الثنائي والأحداث الإقليمية".

وعزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.