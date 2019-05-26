أعلن التحالف العربي في اليمن، الأحد، أن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية تجاه مطار الملك عبد الله بمنطقة جازان، جنوبي المملكة.

يأتي ذلك فيما قال الحوثيون إن الطائرة أصابت هدفها بدقة. بينما قالت قوات التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت صباح اليوم طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان".

وفي وقت سابق الأحد، قالت فضائية المسيرة الناطقة باسم الحوثيين عبر تويتر، إن "سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على مطار جازان واستهدف مرابض الطائرات الحربية".

وأضافت أن "عملية استهداف المطار نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية".

والأسبوع الماضي، تعرّضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق-غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات دون طيار مفخخة.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الحادثة، فيما اتهمت السعودية إيران بالوقوف من وراء الهجمات من خلال تقديم الدعم للحوثيين.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وبحسب الأمم المتحدة فإن الحرب على اليمن خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص إلى المساعدات وهو الرقم الذي يمثل أكثر من ثلثي عدد سكان البلاد، كما خلفت الحرب عشرات آلاف القتلى معظمهم من المدنيين.