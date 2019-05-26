سياسة
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مقتل 6 مدنيين بقصف النظام مناطق "خفض التصعيد" شمالي سوريا
أفادت مصادر محلية بأن "مقاتلات النظام شنت الليلة الماضية غارات على بلدتي كفر نبل وخان شيخون وقرى عديدة بمحافظة إدلب"، فيما ذكرت مصادر في الدفاع المدني السوري، أن القصف الذي طال المناطق والقرى المذكورة، خلّف 6 قتلى من المدنيين.
مقتل 6 مدنيين بقصف النظام مناطق "خفض التصعيد" شمالي سوريا
قوات النظام وحلفائه تواصل قصف المدنيين في محافظة إدلب شمال سوريا
26 مايو 2019

قتل 6 مدنيين في قصف جوي لمقاتلات النظام السوري، السبت، على الأماكن المأهولة بالسكان داخل مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن "مقاتلات النظام شنت الليلة الماضية غارات على بلدتي كفر نبل وخان شيخون وقرى أرمنايا والفطيرة وترملة ودير سنبل وحاس والهبيط بمحافظة إدلب".

وأضافت المصادر أن القصف طال أيضا بلدات كفر نبودة واللطامنة وكفر زيتا في الريف الشمالي لمحافظة حماة.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني السوري، أن القصف الذي طال المناطق والقرى المذكورة، خلف 6 قتلى من المدنيين.

وأطلقت قوات النظام السوري وحلفائه الروس والمجموعات التابعة لإيران في 25 إبريل/نيسان الماضي، حملة عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة المعارضة في منطقة خفض التصعيد، وسيطرت على بلدة كفر نبودة وعدد من القرى في ريف حماة.

وقبل أسبوع، شنت فصائل المعارضة هجوماً معاكساً وتمكنت من استعاد بلدة كفر نبودة، وقرية تل هواش، فيما يتواصل هجوم فصائل المعارضة لاستعادة بقية النقاط التي تقدمت فيها قوات النظام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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