قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، إن إيران عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج، في أعقاب تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

وشدد ظريف خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي محمد الحكيم، في العاصمة العراقية بغداد، على أن "إيران ستتصدى لأي مساع للحرب عليها سواء كانت اقتصادية أو عسكرية وستواجهها بقوة".

وأضاف أن طهران "عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في منطقة الخليج"، مؤكداً رغبة بلاده في بناء "علاقات متوازنة" مع جميع الدول الخليجية.

ولفت إلى أن "بلاده لا ترغب بأيِّ تصعيد عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار".

كما دعا الأوروبيين لتفعيل آلية التجارة مع إيران، وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن "إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، لكن المحادثات ليست كافية للحفاظ على الاتفاق؛ وعلى أوروبا أن تقوم بخطوات عملية".

وتزايد التوتر بين واشنطن وطهران، مؤخراً، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامها إرسال 5000 جندي إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ودعت الرياض إلى عقد قمتين بنهاية مايو/آيار الجاري لبحث تلك التهديدات، بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتَي ضخ تابعتين لأرامكو السعودية.

وعقب تشديد إدارة ترمب عقوباتها على إيران ومنعها من تصدير النفط للخارج بشكل تام، ردت إيران بتعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية لإرسال سفن حربية إلى المنطقة وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر بين طهران وواشنطن.