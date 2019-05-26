سياسة
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احتجاجات في إسرائيل رفضاً لتشريعات تحصن نتنياهو من المحاكمة
نظمت أحزاب المعارضة الإسرائيلية مظاهرة في تل أبيب احتجاجاً على خطوات تشريعية قد تمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصانة من المحاكمة وتحد من سلطة المحكمة العليا. ووصفت هذه الخطوات بأنها تهديدات للديمقراطية الإسرائيلية.
احتجاجات في إسرائيل رفضاً لتشريعات تحصن نتنياهو من المحاكمة
إسرائيليون يحتجون على تحركات تمنح نتنياهو حصانة وتقيد سلطة المحكمة العليا / AFP
26 مايو 2019

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، السبت، احتجاجاً على خطوات تشريعية قد تمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصانة من المحاكمة وتحد من سلطة المحكمة العليا.

وشارك في المظاهرة نحو 20 ألف شخص حسب رويترز، في حين قال منظمون إن عددهم بلغ 80 ألفاً، فيما لم تحدد الشرطة عدد المشاركين.

ووصفت المعارضة التي نظمت المظاهرة أي محاولة لتحصين نتنياهو أو تقييد سلطة المحكمة العليا بأنها تهديدات للديمقراطية الإسرائيلية.

وقال يائير لابيد أحد زعماء ائتلاف أزرق أبيض المنتمي للوسط وهو حزب المعارضة الرئيسي خلال المظاهرة السبت، إن نتنياهو يسعى لسحق المحكمة العليا كي لا يدخل السجن، مضيفاً "إنه يدمر البلاد ولن نسمح له بذلك".

ويحاول نتنياهو تشكيل ائتلاف جديد مع أحزاب يمينية، وقومية متطرفة، ودينية سيمنحه السيطرة على 65 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وعبرت معظم الأحزاب المتوقع انضمامها للائتلاف عن دعمها لمنح الحصانة لنتنياهو والحد من صلاحيات المحكمة العليا التي يصفها بعض اليمينيين بأنها ليبرالية أكثر من اللازم.

ويتولى نتنياهو السلطة منذ عشر سنوات، وفاز بفترة خامسة في أبريل/نيسان الماضي على الرغم من إعلان المدعي العام الإسرائيلي في فبراير/شباط إنه يعتزم اتهامه بالاحتيال والرشوة. وتحوم شبهات حول رئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد، فيما ينفي نتنياهو ارتكابه مخالفات ووصف هذه الادعاءات بأنها محاولة سياسية لتشويه سمعته.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء ليس ملزماً قانونياً تقديم استقالته إذا وُجهت إليه اتهامات فقد تعهد أنصار نتنياهو في حزب ليكود بالسعي للحصول على حصانة برلمانية له من المحاكمة في أثناء وجوده في السلطة.

وتوقعاً لتقديم طعون قانونية فإنهم يؤيدون أيضاً تشريعاً سيلغي أي حكم تصدره المحكمة العليا لإسقاط الحصانة.

وقال نتنياهو على تويتر في 13 مايو/أيار إن سياسته كانت دائما الحفاظ على سلطة واستقلال المحكمة العليا ولكن هذه التغييرات ضرورية من أجل إعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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