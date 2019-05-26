سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 مايو/أيار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 26 مايو/أيار 2019
رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البر هان وصل إلى القاهرة في أول زيارة خارجية له / وكالة السودان للأنباء
26 مايو 2019

أهم الأحداث:

رئيس المجلس العسكري السوداني يصل إلى القاهرة في أول زيارة رسمية له، وإيران تُحذّر من إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط.

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      رئيس المجلس العسكري السوداني يصل إلى القاهرة في أول زيارة رسمية له

      وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت، إلى القاهرة في أول زيارة خارجية له، وكان في استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وجرى اللقاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. [وكالة السودان للأنباء]

      وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن البرهان وصل إلى مطار القاهرة، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين (لم تسمهم). وأشارت إلى أن الزيارة تأتي لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية. [TRT عربي]

      وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية. [TRT عربي]

      إيران تُحذّر من إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط

      اعتبرت إيران، السبت، أن إرسال قوات إمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط "إثارة للتوتر في الخليج"، وتداعياته "خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين". [الأناضول]

      جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بخصوص توجُّه الجيش الأمريكي بإرسال مزيد من قواته إلى الشرق الأوسط، وذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، السبت. [الأناضول]

      وأوضح ظريف أن "مزاعم إرسال قوات إضافية، لها تداعيات خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهتها". وأضاف أن "الأمریکیین صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبریر سیاساتهم العدائیة وفي إطار إثارة التوتر فی الخلیج". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي
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